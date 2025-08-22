Versión Impresa
Hallan droga y Q41 mil en efectivo en el interior de una vivienda

  • Por Geber Osorio
22 de agosto de 2025, 17:02
Durante operativo se incautó droga y dinero en efectivo en Jalpatagua, Jutiapa. (Foto: MP)

En el lugar también encontraron otros indicios para fortalecer investigaciones que están en curso. 

La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y  la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo.

Se trata de una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en la aldea El Coco, Jalapatagua, Jutiapa.

El inmueble donde se llevó a cabo la diligencia está ubicado en la aldea El Coco. (Foto: MP)
Lo incautado

Durante el operativo se localizó cocaína que estaba lista para su distribución, según la prueba de campo practicada por los fiscales.

Se incautó cocaína lista para su distribución. (Foto: MP)
Además, se incautó un total de Q41,199.75 en efectivo, una memoria USB y otros indicios que fortalecerán las investigaciones en curso, detallaron las autoridades.

Más de Q41 mil fueron incautados durante el operativo. (Foto: MP)
