Hallan droga y Q41 mil en efectivo en el interior de una vivienda

La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo. Se trata de una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en la aldea El Coco, Jalapatagua, Jutiapa. El inmueble donde se llevó a cabo la diligencia está ubicado en la aldea El Coco. (Foto: MP) Lo incautado Durante el operativo se localizó cocaína que estaba lista para su distribución, según la prueba de campo practicada por los fiscales. Se incautó cocaína lista para su distribución. (Foto: MP) Además, se incautó un total de Q41,199.75 en efectivo, una memoria USB y otros indicios que fortalecerán las investigaciones en curso, detallaron las autoridades. Más de Q41 mil fueron incautados durante el operativo. (Foto: MP)