Hallan droga y Q41 mil en efectivo en el interior de una vivienda

En el lugar también encontraron otros indicios para fortalecer investigaciones que están en curso.
La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo.
Se trata de una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en la aldea El Coco, Jalapatagua, Jutiapa.
Lo incautado
Durante el operativo se localizó cocaína que estaba lista para su distribución, según la prueba de campo practicada por los fiscales.
Además, se incautó un total de Q41,199.75 en efectivo, una memoria USB y otros indicios que fortalecerán las investigaciones en curso, detallaron las autoridades.