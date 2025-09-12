MP inspecciona instalaciones de Perenco en Petén mientras avanza proceso de cierre

La inspección está relacionada a una denuncia por posibles irregularidades.
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía contra la Corrupción, realizó una inspección en las instalaciones de la empresa Perenco, ubicadas en Petén.
La diligencia forma parte del seguimiento a una denuncia que señala posibles irregularidades vinculadas a la compañía.
Durante el procedimiento, fiscales documentaron los puntos señalados en la denuncia y recolectaron información que será analizada para definir el rumbo de la investigación.
Cierre Perenco
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que se declaró estado de emergencia para proceder al cierre de operaciones de Perenco.
El MEM estimó que el cierre tendrá un costo aproximado de 50 millones de dólares, equivalentes a Q383 mil millones, y que tomará alrededor de tres años en completarse.
Además, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció que se elaborará un estudio de impacto ambiental para proteger el Parque Nacional Laguna del Tigre, donde se ubica el campo petrolero Xan.
El cierre impactará a unas 25 mil personas en Petén por la pérdida de empleos y la disminución de los ingresos de Fonpetrol, lo que afectará la ejecución de obras de los Consejos Departamentales de Desarrollo.