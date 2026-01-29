MP investiga a pareja que comete robos en zonas 5 y 11

-

El Ministerio Público investiga a una pareja que presuntamente participa en robos a comercios en la capital.

Luego que se viralizaran videos y fotografías de un hombre y una mujer asaltando comercios en las zonas 5 y 11, el Ministerio Público confirmó que ya inició una investigación.

Las pesquisas iniciaron de oficio por parte de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y han iniciado a recabar indicios que ayuden a localizar a los presuntos responsables.

"Como parte de las diligencias en curso, el personal fiscal ha comenzado la recopilación de declaraciones testimoniales, así como el análisis de las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia del sector, entre otras acciones de investigación", dijo el MP.

La pareja captada en los videos utiliza un mismo modo de operar: ambos observa el negocio, fingen ser clientes y asaltan a quienes se encuentren dentro.

Antecedentes

El 13 de enero pasado, un asalto quedó grabado en video cuando una pareja robó en el interior de un salón de belleza. Pocos días después, ocurrió otro robo en la misma zona, en una tienda y luego en un taller de motocicletas. Según la denuncia, se trata de las mismas personas.

El hombre saca el arma antes que los afectados puedan reaccionar ante el asalto.

Uno de los afectados compartió con la redacción de Soy502 una recopilación de los hechos ocurridos en los últimos días.

Asalto en gasolinera

Según explica el afectado, la persona que asaltó su negocio estaría involucrada en el robo a un hombre que se encontraba en una gasolinera de la zona 11 a mediados de este mes.

Los delincuentes despojan de sus pertenencias a un conductor que se encontraba en una estación de gasolina en la zona 11.

Al recopilar información, el lector concuerda que uno de ellos ha protagonizado otros robos, en otras partes de la ciudad.

Asalto en salón de belleza

Uno de estos asaltos ocurrió en un salón de belleza en la colonia Mariscal de la zona 11, donde la mujer distrae a las personas para que luego su pareja amenace a los presentes y les arrebate sus pertenencias.

El hombre aparenta hacer una llamada para pasar desapercibido al ingresar a un salón de belleza.