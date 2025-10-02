Envían a prisión “tiktoker” mexicano acusado de agredir a menores en Guatemala

-

Esta persona se encontraba en Guatemala cometiendo los actos ilegales.

El recién pasado 15 de septiembre fue detenido un extranjero, quien es acusado de agredir a menores durante su estancia en Guatemala, este 2 de octubre se conoció que fue enviado a prisión.

Se trata del "tiktoker" Gustavo Barriga Barriga, de 33 años, de nacionalidad mexicana, quien es sindicado del delito de producción de pornografía infantil.

Este hombre fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

El "tiktoker" mexicano fue identificado como Gustavo Barriga Barriga. (Foto: PNC)

La investigación

De conformidad con la investigación realizada por las autoridades, el detenido utilizaba sus redes sociales para divulgar pornografía infantil y los abusos sexuales que cometía.

A través de estas redes se estableció que su modus operandi consistía en frecuentar parques o lugares concurridos para atraer adolescentes de entre 13 y 15 años, con el propósito de llevarlos a moteles y perpetrar dichos actos, indicó el MP.

"Las redes sociales eran la vía utilizada por esta persona para publicar sus actos. El material que él producía lo vendía posteriormente en otra plataforma. Actualmente, todas sus redes sociales están preservadas y forman parte esencial de la investigación en curso", aseguró el MP.

@gustavobarriga #gustavobarriga ♬ sonido original - Don Gustavo.

Enviado a prisión

Con base en los elementos de convicción presentados por la Unidad contra las Estructuras Criminales y Casos Especiales de la Fiscalía contra la Trata de Personas, el Juzgado Especializado en Delitos de Trata de Personas de Guatemala resolvió dictar auto de procesamiento y prisión preventiva contra el ciudadano mexicano, informaron las autoridades.

Los delitos por los que enfrentará proceso penal son: producción de material pornográfico de personas menores de edad, comercialización o difusión de material pornográfico de personas menores de edad, obstaculización a la acción penal y uso indebido de uniformes e insignias.

Al detenido se le incautó un uniforme del Ejército de Guatemala. (Foto: PNC)

