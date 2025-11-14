Versión Impresa
La mujer que sobrevivió tras varios golpes y un disparó de rifle artesanal

  • Por Susana Manai
14 de noviembre de 2025, 15:00
Tras ser herida con arma de fuego la mujer fue agredida físicamente frente a sus hijos. (Foto ilustrativa: istock)

El acusado enfrenta cargos por el delito de femicidio en grado de tentativa por agredir a una mujer con un rifle artesanal y golpearla en la aldea Salac II de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz.

El 18 de abril de 2025 una mujer fue atacada en su vivienda en la aldea Salac II en el municipio de Santa Catalina La Tinta Alta Verapaz.

Según la investigación, Armando T. llegó al lugar y disparó un rifle artesanal contra la mujer. Tras herirla, la golpeó físicamente y la amenazó de muerte frente a sus hijos. Luego de cometer el delito, el hombre huyó del lugar y se llevó el arma.   

Luego de herirla con arma de fuego el hombre la golpeó y amenazó frente a sus hijos. (Foto ilustrativa: istock)
Sobre este caso de violencia contra la mujer, el Ministerio Público logró, en audiencia de etapa intermedia, que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Alta Verapaz, ordenara la apertura a juicio contra Armando T. bajo el delito de femicidio en grado de tentativa.  

El caso quedó a cargo de la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en la Región III Norte, con sede en Cobán.

