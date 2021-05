El MP y el Organismo Judicial limitan a fiscales el acceso a la Torre de Tribunales

Los fiscales ya no pueden ingresar a los tribunales a partir de las 17:00 horas. Esto, según los mismos fiscales, es inconstitucional y también perjudica las audiencias que se realizan durante la tarde.

El Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron disposiciones para evitar que los fiscales del MP ingresen a la Torre de Tribunales a partir de las 17:00 horas. Disposición que, de acuerdo con fiscales consultados, vulnera la Constitución en la cual se garantiza el libre acceso a estos.

La disposición se hizo pública este martes 4 de mayo al conocerse el contenido de la circular 20-2021 firmada por la presidenta de la CSJ y Organismo Judicial, Silvia Patricia Valdés. La restricción de acceso a tribunales está dirigida directamente a los fiscales, según se lee en el documento.

Se informa de la restricción de ingreso a fiscales del Ministerio Público a la Torre de Tribunales en horario después de las 17:00 horas. Se hace saber que únicamente pude permitírseles el acceso en horario de 7:30 a 17:00 horas.

Esta es la circular del Organismo Judicial:

La circular se emitió el 29 de abril y explica que el pleno de la CSJ acordó la restricción. Exceptúan a los fiscales que trabajan en la fiscalía de turno que se ubica en el interior del edificio de tribunales.

Los magistrados dan dos justificaciones: "Velar por los protocolos de seguridad" en tribunales y hacen ver la existencia de una circular que emitió el Departamento de Seguridad del propio MP en la que se les pide coordinar el ingreso a la Torre de Tribunales.

La circular del MP es la 9-2021 en la que se pide al OJ "en el caso se desee ingresar con posterioridad, el Organismo Judicial se reserva el derecho de restringirlo".

Limitan a fiscales

Algunos de los fiscales consultados para este nota prefirieron opinar sin ser identificados. Expresaron que están enterados de las disposiciones y coinciden en que las circulares vulneran el artículo 29 de la Constitución Política en el cual se garantiza el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado.

En ese artículo se detalla que "toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley".

Al respecto el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, explicó que la afectación a la labor que realizan los fiscales es que después de las 17:00 horas deben acudir para presentar memoriales y cumplir con plazos constitucionales.

"Si un tema constitucional puede ser planteado las 24 horas del día y si yo tengo un plazo, que me vence en la noche y lo voy a evacuar no me dejarían ingresar, entonces están limitando el acceso a tribunales", dijo Sandoval.

También mencionó que en casos de alto impacto hay ocasiones en que las audiencias se programan en la tarde y al existir la prohibición se estaría impidiendo la labor.