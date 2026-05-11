MP presenta armas y uniformes en caso de odontólogo Martínez (videos)

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En audiencia, el MP presentó evidencia incautada durante los allanamientos efectuados en el caso del secuestro del odontólogo Julio Amilcar Martínez.

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En el inicio de la audiencia del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, el Ministerio Público (MP) presentó la evidencia incautada durante los allanamientos efectuados.

Dentro de la prueba presentada destacan al menos, cinco teléfonos celulares, uno de marca Oppo color gris sin tarjeta SIM, sellado.

Además, varias licencias de portación de arma de fuego, una de éstas a nombre de Carlos González González, señalado por el MP, presuntamente como el "negociador".

En la prueba presentada por el MP resalta la incautacion de camisas con lanleyenda: Policía Nacional Civil (PNC). (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/tCiPakItzR — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 11, 2026

También se mencionaron varios relojes, así como dispositivos intercomunicadores de color negro y naranja, lentes, camisas con la leyenda Policía Nacional Civil (PNC) y armas de fuego en las resalta un tipo fusil y municiones.

Durante la audiencia del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, el MP presentó evidencia incautada en los allanamiwntos efectuados. (Video: Wilder López /Soy502) pic.twitter.com/LXwUC3yuqO — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 11, 2026

El caso

El odontólogo fue secuestrado el 28 de mayo de 2025, cuando se dirigía a su clínica. Ese día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones para su liberación.

En agosto de 2025, La Fiscalía contra el Delito de Secuestro del MP, realizó allanamientos en varias propiedades y reportó la captura de cinco personas, entre ellas un amigo de la víctima.

Las investigaciones determinaron que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, era el líder de la estructura y quien vigiló durante varios días a Martínez.

Durante la presentación de la investigación, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro reprodujo varias intercepciones telefónicas en donde, aparentemente, se escucha la voz de Quiñonez Corado, por lo que la vincula a este hecho.

Los implicados en este caso, a excepción de Quiñonez Corado, quien continúa prófuga, son: Girón Castañeda, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González. Este último es considerado como el negociador.