Caso CHN: MP recusó al juez por otorgar arresto domiciliar a Pedro Duque

El MP busca separar del caso CHN al juez Mario Hichos, titular del Juzgado Segundo Penal B.
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Luego de que el juez Mario Hichos, titular del Juzgado Segundo Penal B, decretara arresto domiciliar a Pedro Duque, señalado de la presunta sustracción de Q20 millones del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), el Ministerio Público (MP) busca separarlo del caso.
Aunque el caso se encuentra en reserva, el pasado 10 de junio trascendió que el juez aceptó la revisión de la medida, por lo que Duque cambió la prisión preventiva, por el arresto domiciliario.
Con ello, en la parte resolutiva, el juzgador indicó que Duque debía usar un dispositivo de control telemático y firmar el libre de asistencia cada 15 días, en la fiscalía de San José Pinula.
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Sobre el caso
El caso CHN se conoció a inicios de 2025. Cuando se presentó una querella en contra de funcionarios y empleados de la entidad bancaria en mención.
En aquella ocasión, el MP afirmó que dicha estructura criminal utilizó empresas de cartón e hizo trámites bancarios a cambio de dinero.
El 30 de octubre de 2025 se ejecutaron 15 allanamientos en varios lugares, por lo que se reportó la captura de seis personas y el 23 de marzo de 2026, el titular del Juzgado Segundo Penal B, resolvió ligar a proceso penal a Duque por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, y asociación ilícita.
Además, a Duque se le señala de liderar la estructura criminal que desfalcó al CHN.