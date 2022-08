Muere Robert "Bob" LuPone, actor de "Los Soprano"

El actor de "Los Soprano" y leyenda de Broadway, Robert LuPone falleció este sábado 27 de agosto, luego de una dura batalla de tres años, contra el cáncer de páncreas.

El también fundador del MCC Theater, fuera de Broadway lanzó un comunicado en el que confirmaron el deceso.

"Con gran pesar anunciamos que el codirector artístico fundador de MCC, Bob LuPone, falleció el sábado 27 de agosto después de una batalla de tres años contra el cáncer de páncreas", escribieron.

It is with heavy hearts that we announce that MCC founding Co-Artistic Director, Bob LuPone, passed away Saturday, Aug 27 after a three year battle with pancreatic cancer. Read a letter from Bernie Telsey & Will Cantler at https://t.co/K1CLmjz6Qq pic.twitter.com/r9IpcC5O1q — MCC Theater (@mcctheater) August 27, 2022

El actor será recordado por su papel como el Doctor Bruce Cusamano, médico de la familia y vecino de Tony Soprano. Además, protagonizó "Sex and the City", "Guiding Light" y "All my children", lo que le dio una nominación al Daytime Emmy.

"Vivió sin miedo y con una gran curiosidad, buen humor, una pasión ilimitada por la conexión y mucho corazón. Lo extrañaremos profundamente y siempre", se lee en un homenaje que el MCC Theater publicó en su sitio.

Bob estaba casado con Virginia LuPone, con quien tuvo a su hijo Orlando. Le sobreviven también, sus hermanos Patti y William.