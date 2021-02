Muere a los 91 años el legendario actor Christopher Plummer

El actor canadiense Christopher Plummer, quien interpretó al famoso capitán Von Trapp en "La novicia rebelde" y obtuvo un Óscar al final de su carrera, murió a los 91 años, anunció el viernes su agente, citado por medios estadounidenses.

“Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de las palabras. Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses. A través de su arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros", dijo Lou Pitt, su amigo y agente durante décadas.

Plummer pasó los últimos 70 años entre el teatro y la pantalla, participando en más de 100 películas. Su papel más popular fue en "La Novicia Rebelde" en 1965, película dirigida por Robert Wise. Ganó su Oscar por la película "Beginners" en 2010 y más recientemente fue nominado al Oscar por la película "All the Money in the World" dirigida por Ridley Scott. En esa cinta reemplazó a Kevin Spacey en el papel de J. Paul Getty después de que Spacey sufriera una caída #MeToo. Plummer coprotagonizó recientemente el conjunto de "Knives Out", dirigida por Rian Johnson.

Nació el 13 de diciembre de 1929 en Toronto y fue criado en Montreal, Plummer comenzó su carrera profesional en el teatro y la radio tanto en francés como en inglés. Después de su debut en Nueva York en 1954, el actor protagonizó muchas producciones célebres en Broadway y el West End de Londres, ganando elogios a ambos lados del Atlántico.