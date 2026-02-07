Muere Brad Arnold, cantante de la banda de rock "3 Doors Down"

-

El músico estadounidense Brad Arnold, fundador y vocalista de la mítica banda de los 2000 "3 Doors Down" falleció tras una batalla con una agresiva enfermedad.

A sus 47 años, dejó de existir este 7 de febrero a causa de cáncer. Según reportan murió de manera pacífica mientras dormía, acompañado por su esposa y familiares cercanos.

En mayo de 2025 Arnold había compartido públicamente su diagnosticado: un carcinoma renal de células claras en etapa 4, una forma agresiva de cáncer que ya se había extendido a sus pulmones.

En ese momento aseguró que no tenía miedo gracias a su fe. "3 Doors Down" canceló la gira que tenía programada ese mismo año, priorizando el tratamiento y el bienestar del vocalista.

"Su música resonó mucho más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que perdurarán mucho después de los escenarios en los que actuó", escribieron para despedirlo en redes sociales.

Trayectoria de Brad Arnold

Brad Arnold fue la voz principal y uno de los pilares creativos de 3 Doors Down, banda originaria de Escatawpa, Mississippi, que se formó a mediados de los años noventa.

Además de cantar destacó como compositor, convirtiéndose en una figura clave en la identidad sonora del grupo.

Fue el autor de "Kryptonite", canción que escribió siendo adolescente y que más tarde se transformó en uno de los grandes himnos del rock de principios de los años 2000.

"The Better Life", "Away from the Sun" y "Seventeen Days", trabajos que definieron una etapa del rock alternativo y post-grunge y que conectaron con millones de personas gracias a letras introspectivas y melodías accesibles.

Su legado permanece vivo en cada canción y en la memoria colectiva de una generación que creció escuchando su voz:

"Gracias Brad, tu amistad fue una que mantendremos cerca para siempre. Hasta que nos volvamos a ver," se expresaron los integrantes de 3 Doors Down.

