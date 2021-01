Muere Gerry Marsden, cantante de "You'll Never Walk Alone"

Gerry Marsden, el cantante inglés que popularizó el tema "You'll Never Walk Alone" (Nunca caminarás solo), que se convirtió en el emblemático himno del club de fútbol del Liverpool, falleció este domingo a los 78 años, anunció la prensa británica.

"Recibimos con gran tristeza la noticia de la muerte de Gerry Marsden", escribió el Liverpool FC en su cuenta de Twitter. "Las palabras de Gerry permanecerán grabadas para siempre en nuestra memoria", añadió.

Gerry Marsden, nacido en Liverpool, era el líder del grupo Gerry And The Pacemakers en los años 1960 e hizo popular una versión de la canción "You'll Never Walk Alone", escrita inicialmente por los compositores estadounidenses Rogers y Hammerstein para la comedia musical "Carousel" en 1945.

La versión de la banda fue adoptada por los hinchas del Liverpool a partir de 1963 y se convirtió después en uno de los himnos más célebres del fútbol. Otros clubes como el Celtic de Glasgow, el Feyenoord o el Borussia Dortmund también optaron por él.

Gerry Marsden volvió a grabar la canción en abril de 2020 como homenaje al Servicio Nacional de Salud británico durante el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus.

Paul McCartney, mítico exintegrante de The Beatles, que coincidió con Marsden y su grupo en los años 1960 en Liverpool, le rindió homenaje en su cuenta de Twitter: "Gerry era un compañero de nuestros inicios en Liverpool. Él y su grupo eran nuestros mayores rivales en la escena local".

"Sus interpretaciones inolvidable de "You'll Never Walk Alone" y "Ferry Cross The Mersey", permanecen en el corazón de mucha gente como recuerdos de una época gloriosa de la música británica", apuntó.