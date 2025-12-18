Joven de 21 años es asesinado frente a un establecimiento educativo

La víctima recibió más de 15 impactos de bala.
La cena de los vecinos de la calle Tránsito Rojas, barrio San Francisco, Jalapa, fue interrumpida por el sonido de varias detonaciones de arma de fuego.
El hecho ocurrió a un costado del Instituto Normal Centroamericano para Varones (INCAV) y según información oficial, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra Raúl Francisco Bernal Valdez, quien recibió al menos 16 impactos de bala.
Personas que se encontraban en el sector alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al lugar y, tras evaluar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Ataque directo
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la escena, mientras fiscales del Ministerio Público recolectaron decenas de indicios balísticos y demás evidencias.
Las autoridades informaron que se inició una investigación para establecer el móvil del ataque, que aparentemente fue directo, así como dar con los responsables.
Con este caso, suman cuatro asesinatos registrados en los últimos 10 días en el departamento de Jalapa.