Así rescataron al hombre que estaba en techo de edificio histórico en Xela (video)

  • Por Reychel Méndez
18 de diciembre de 2025, 10:43
Luego de algunos momentos de tensión, lograron bajar al hombre del techo. (Foto: Redes Sociales)

Tras momentos de tensión, autoridades lograron persuadir al hombre que se encontraba en el techo de un edificio histórico en Xela.

Este jueves 18 de diciembre, un hombre subió a la parte superior de un edificio histórico en la zona 1 de Quetzaltenango. 

Bomberos Voluntarios y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para persuadirlo y poder ponerlo a salvo. Después de más de hora y media lograron hacerlo recapacitar. 

En el video se puede observar que hay una escalera que conduce al techo, misma por donde el hombre logró ascender al techo. También se puede ver que un elemento policial ayuda al hombre a bajar ya que al momento de convencerlo de bajar, lo esposaron para resguardarlo y procesarlo. 

Se ingresó al hombre a uno de los salones del edificio para resguardarlo. (Foto: Ericka Colop)
Además de las esposas, ayudaban al hombre a descender con una cuerda y bajar de las escaleras, luego lo llevaron a uno de los salones del edificio.

Las autoridades correspondientes realizaran los procesos competentes luego de estos momentos de tensión.

Asimismo investigarán la identidad del hombre, ya que se presumía que tenía nacionalidad venezolana aunque las autoridades serán quienes esclarezcan la situación. 

