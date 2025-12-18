Homicidios tienen tendencia a la baja, según Mingob

-

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que los últimos tres meses, la tasa de homicidios ha ido a la baja.

Durante varios meses de 2025, hubo un aumento en la tasa de homicidios, sin embargo, a partir de septiembre, empezó una tendencia a la baja, así lo confirmó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, durante una entrevista con Soy502.

"La incidencia criminal, es decir, la homicida, tuvo un repunte este año con respecto al pasado. Pasamos de tener 16 muertos a 17.5 por cada 100 mil habitantes. Es un punto y medio porcentual más que pareciera poco, pero en realidad en la percepción de seguridad ciudadana se siente, la gente lo nota", dijo.

Villeda explicó como las tasas de homicidio han ido variando a lo largo de los años, y cómo es que un punto porcentual marca la diferencia.

"Durante mucho tiempo, esto es importante aclararlo, Guatemala, fue un país muy violento. Llegamos a tener 45 muertos por cada 100 mil habitantes. Esa tendencia se empezó a reducir a partir de 2009, aproximadamente" expuso.

Agregó: "Nuestro porcentaje más bajo de muertes violentas se dio durante la pandemia porque todos estaban adentro de sus casas, pero en ese momento llegamos a tener 14 fallecidos de manera violenta por cada 100 mil habitantes. Cuando terminó, regresamos al porcentaje que ya se venía manejando de 16 muertos por cada 100 mil habitantes", dijo.

Este año, la tasa de homicidios llegó a estar en 17.5 por cada 100 mil habitantes. El alza se detuvo y empezó a la baja desde septiembre pasado. De acuerdo con el ministro, la tendencia se mantiene a la baja.

Expectativas para 2026

"Hemos tenido tres meses a la baja: septiembre, octubre y noviembre y esperamos que diciembre sea el cuarto. En cuanto a la violencia homicida, que no estoy diciendo que hemos terminado con esta, hay una baja sensible y esperamos mantenerla durante el próximo año, cerrarlo con 16.5 fallecidos por cada 100 mil habitantes y en 2026 realizar las estrategias necesarias para que esa tendencia siga bajando", detalló.

Por último, mencionó que cualquier estrategia de seguridad que se platee en las calles, no va a tendrá sentido si las cárceles no están controladas, ya que son lugares en donde se producen extorsiones y hasta se ordenan asesinatos.

"También estamos en ese proceso de control para evitar, no solo que se siga extorsionando a las personas, sino que también que se sigan ordenando asesinatos y dirigiendo las organizaciones criminales desde ahí", finalizó.