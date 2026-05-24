Muere el hombre que disparó frente a la Casa Blanca

El Servicio Secreto de Estados Unidos respondió a los disparos que realizó un individuo.
EN CONTEXTO: ¡Más de 20 disparos! Reportan múltiples detonaciones alrededor de la Casa Blanca
Un hombre que abrió fuego este sábado contra agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos, informó la agencia en un comunicado citado por medios estadounidenses.
Un transeúnte fue herido durante el intercambio de disparos, añadió el Servicio Secreto, sin ofrecer más detalles.
El atacante disparó contra unos agentes en un puesto de control de seguridad cerca de la Casa Blanca, y "los agentes del Servicio Secreto respondieron, impactando al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde murió posteriormente", señaló el comunicado.
El presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca durante el incidente armado, pero ni él ni ninguna otra persona resultó afectada, según indicó el Servicio Secreto.
El hecho
Poco después de las 18:00 horas locales, un individuo disparó contra los agentes específicamente en la calle 17 y avenida Pensilvania, lo que provocó una fuerte balacera.
Más de 20 detonaciones de armas de fuego fueron escuchadas, según indicaron periodistas que se encontraban realizando reportes en cercanías de la Casa Blanca.
*Con información de AFP