Muere el jefe del Estado Mayor de Libia en un accidente de avión en Turquía

- Se encontraron los restos del avión en el distrito de Haymana. OTRAS NOTAS: En plena Navidad, la CC conocerá apelación de Fernanda Bonilla Este martes 22 de diciembre se reportó el fallecimiento del jefe del Estado Mayor de Libia, el general Mohamed Al Hadad, en un accidente de avión tras despegar de Ankara. El ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya, informó momentos antes de enterarse del trágico accidente que se perdió el contacto con el Falcon 50 9H-DFJ que transportaba al militar. Cerca de 40 minutos después del despegue en Ankara se perdió el contacto y poco después se anunció que se encontraron los restos del avión en el distrito de Haymana. El ministro turco, había reportado que primero el aparato que transportaba a cinco personas, emitió una petición de aterrizaje de emergencia cerca de Haymana, pero que después no pudo ser restablecido el contacto con el aparato. Turquía informó el 23 de diciembre de 2025 que había encontrado los restos del avión que transportaba al jefe del Estado Mayor libio. (Foto: AFP) Asimismo, indicó que se encontraron los restos a unos 50 kilómetros al sureste de Ankara. Varios medios turcos, incluida la cadena pública TRT, reportaron que el aparato puede haber sufrido una falla eléctrica. Sin embargo, las autoridades turcas no han avanzado ninguna hipótesis hasta el momento y la fiscalía de Ankara abrió una investigación.