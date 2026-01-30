Muere Pedro Torres, productor de Big Brother y ex de Lucía Méndez

-

Pedro Torres, productor de televisión y ex pareja de Lucía Méndez, falleció a los 73 años.

El mexicano conocido por producir "Big Brother" y videos musicales, luchaba contra la de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Foto: Oficial.

Su trayectoria

Originario de Saltillo, Coahuila (1945–2018) fue un productor, creativo y publicista mexicano, uno de los más influyentes de la televisión mexicana. Se le reconoce sobre todo por transformar los programas de revista y especiales televisivos, dándoles un ritmo más ágil, una estética internacional.

Produjo "El Noticiero" con Joaquín López-Dóriga, además de especiales de fin de año, aniversarios y programas conmemorativos de Televisa.

Produjo durante décadas el programa "Nuestra Casa" y "La Jugada", ambos con gran impacto en la audiencia. Responsable de los spots y campañas institucionales más recordadas de Televisa, especialmente en los años 80, 90 y 2000.

Produjo los musicales "La incondicional" (1989), "No sé tú" (1992), "Contigo en la distancia" (1992), "La media vuelta" (1994), "El viajero" (2004), "Que seas feliz" (2004), de Luis Miguel y "Azul" (2001) de Cristian Castro, entre otros.

Impulsó el uso de tecnología avanzada, edición dinámica y lenguaje visual cinematográfico en televisión abierta, algo poco común en su época; fue pionero en mezclar información, espectáculo y mercadotecnia, creando un estilo que luego se volvió estándar en la televisión mexicana.

Padre de Paola Torres, conductora y actriz, con quien mantuvo una relación cercana, su vida privada la llevó en discreción, evitó protagonismo mediático a pesar de su enorme influencia detrás de cámaras.

Se retiró paulatinamente de la televisión por su salud.

Foto: Oficial.

Trabajos

1970s: Graduación London International Film School; cortometrajes iniciales; publicidad (15 años, clientes como Pedro Domecq, Ford).

1988: Luis Miguel - "Cuando calienta el sol" (videoclip); "La incondicional" (videoclip).

1989: Luis Miguel - "La incondicional" (confirmado) y otros iniciales.

1992: Luis Miguel - "No sé tú" (videoclip).

1994: Luis Miguel - "La media vuelta" (videoclip, con Juan Gabriel, Katy Jurado).

2001: Cristian Castro - "Azul" (videoclip).

2002-2005: Big Brother VIP México (230 episodios).

2002-2015: Big Brother México (372 episodios).

2006: Vas o no vas; El bar provoca.

2007: De por vida.

2008: Amantes del café; Taxicash; Mujeres asesinas (inicio).

2009: Mujeres asesinas (temporada completa, 13 episodios); Tiempo final (13 episodios).

2010: Estrellas del Bicentenario (cortometraje TV).

2011: El Equipo.

2012-2013: Corona de lágrimas (secuencia apertura); Gossip Girl: Acapulco (25 episodios).

2014: Lucía Méndez - "Cuore di Pietra" (videoclip).

Otros no fechados con precisión: Fear Factor (MX), Yo sí voy, México Next Model, El encanto del águila, El viajero/Que seas feliz (Luis Miguel 2004), campañas Converse.

Su enfermedad

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal que destruye las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal.