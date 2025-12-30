Fallece PMT que ayudó a rescatar a conductor de incendio en Jutiapa

-

El servidor público cumplió con su misión de servir a la ciudadanía, pese a no estar de servicio.

La comunidad de Jutiapa está de luto. Tras luchar por su vida durante seis días en un hospital, se confirmó el fallecimiento de Walter Ronquillo, un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) que no lo pensó dos veces para salvar a una persona en medio de un incendio.

Tragedia en plena Navidad

El 24 de diciembre, mientras la mayoría de familias se preparaban para la Nochebuena, un accidente entre un picop y una motocicleta ocurrió a pocos metros de la vivienda de Ronquillo.

Debido al fuerte impacto, ambos vehículos prendieron en llamas de inmediato.

Al percatarse del peligro, el agente corrió hacia el fuego y, con ayuda de su hermana, logró extraer a uno de los conductores que se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos y el humo.

El último sacrificio

Pese a lograr el rescate, la exposición al humo tóxico y el esfuerzo extremo le pasaron factura. Walter sufrió un paro cerebral y respiratorio por inhalación de humo, lo que provocó que perdiera el conocimiento en el lugar.

Fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció bajo pronóstico reservado. A principios de esta semana se confirmó su deceso.

El percance en Nochebuena dejó a una persona fallecida y varios vehículos incendiados. (Foto: Élfego Escobar)

Walter Ronquillo era una figura sumamente querida en su localidad natal y comunidades vecinas.

En redes sociales, amigos y familiares lo han despedido como un héroe que entregó su vida por el prójimo en una fecha que debía ser de alegría.