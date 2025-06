Muere Rick Hurst, actor de “Los Dukes de Hazzard”

-

Rick Hurst, conocido como el sheriff Cletus Hogg en la serie "The Dukes of Hazzard" (Los Dukes de Hazzard), murió en Los Ángeles, California.

OTRAS NOTICIAS: Chef de TV Anne Burrell fallece a los 55 años

El actor partió el jueves 26 de julio a los 79 años, una semana antes de participar en un evento con fanáticos que se celebraría el 3 de julio.

Rick Hurst falleció el 26 de junio de 2025. (Foto: Oficial)

Su esposa Candace Kaniecki, reveló que el actor falleció de forma repentina, hasta ahora se desconoce la causa.

Reunión con los fans

Hurst tenía planeado una reunión con los fanáticos del show en Cooter's Place, museo y tienda temática de "The Dukes of Hazzard" ubicado en Pigeon Forge, Tennessee.

El mismo días de su fallecimiento se publicó en las redes que el evento tendría que ser suspendido y calendarizado en otra ocasión por circunstancias imprevistas.

Foto: Oficial.

Acerca de Rick Hurst

Fue parte de "The Dukes of Hazzard" desde la primera temporada a principios de 1979, interpretando al Sheriff Cletus Hogg, primo del villano principal de la serie, Boss Hogg.

Cletus era un secuaz de su primo Boss Hogg y fue nombrado oficial de policía a partir de la segunda temporada. Tiempo después fue promovido al elenco principal. Sin embargo, cuando el Sheriff Enos Strate, interpretado por Sonny Shroyer regresó como parte del elenco principal en 1982 para la quinta temporada, Hurst fue relegado nuevamente a actor invitado.

Foto: Oficial.

Rick no apareció en las dos últimas temporadas pero sí formó parte del elenco principal de la película para televisión "The Dukes of Hazzard: Reunion!" de 1997 y su secuela "The Dukes of Hazzard: Hazzard In Hollywood" del 2000.