Identifican al presunto asaltante herido tras enfrentamiento en la Interamericana

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Uno de los atacantes logró sobrevivir y tras ser identificado se verificó que tenía una orden de captura vigente y un antecedente.

La Policía Nacional Civil (PNC) brindó detalles acerca del enfrentamiento armado que sucedió la tarde de este jueves, en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco.

Policías de la comisaría 16 detectaron un asalto en desarrollo en dicha carretera al escuchar disparos, por lo que comenzaron una persecución y al intentar detener a los delincuentes que se transportaban en una motocicleta, estos dispararon en contra de los agentes.

Las fuerzas de seguridad respondieron al ataque y se produjo una balacera en pleno tránsito ante la mirada de transeúntes y conductores que circulaban en ese momento.

Los agentes policiales detuvieron a uno de los presuntos asaltantes, mientras que otro murió tras el enfrentamiento. (Foto: PNC)

El hecho dejó sin vida a uno de los presuntos asaltantes, quien era de aproximadamente 22 años; mientras que, Bryan Molina García, de 29 años, resultó herido y fue trasladado al Hospital Roosevelt bajo custodia policial.

Molina García tenía una orden de captura vigente por asesinato en grado de tentativa de fecha 23 de abril del 2026; además, registra un antecedente por encubrimiento propio del año 2023.

El presunto asaltante herido fue identificado como: Bryan Molina García. (Foto: PNC)

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Atacaron a conductor

Antes del enfrentamiento con la PNC, los individuos asaltaron a una persona de 50 años, quien se conducía a bordo de un automóvil y quién había sufrido una herida de bala en la mano izquierda durante el robo.

El vehículo de la víctima también presentaba una perforación ocasionada por un proyectil de arma de fuego, según explicaron las autoridades.

Uno de los presuntos ladrones murió en el lugar de los hechos. (Foto: Bomberos Voluntarios)

En el lugar de los hechos quedó una pistola con la que presuntamente los asaltantes realizaron los ataques y la motocicleta en la que pretendían huir.

"Al arma se le harán las pruebas balísticas comparativas para determinar si pudo haber sido usada en hechos delincuenciales anteriormente", agregó la PNC.