Muere senador republicano Lindsey Graham, defensor de Israel y Ucrania

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El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur fue uno de los principales aliados del presidente Donald Trump y una de las voces más activas en materia de política exterior de Estados Unidos.

El senador republicano Lindsey Graham falleció este domingo a los 71 años a causa de una enfermedad repentina, informó su oficina a través de un comunicado difundido en la red social X.

Horas después, su equipo confirmó que, de forma preliminar, el médico forense determinó que la causa de la muerte fue una ruptura de la aorta provocada por una enfermedad cardíaca. Según NBC News, los servicios de emergencia acudieron a su residencia en Capitol Hill tras recibir un reporte por un presunto paro cardíaco.

Graham representó al estado de Carolina del Sur en el Senado desde 2003, luego de haber integrado la Cámara de Representantes desde 1995. Durante su carrera política fue reelegido en cuatro ocasiones y llegó a presidir el Comité de Presupuesto del Senado.

Reconocido por su influencia en temas de política exterior, respaldó la intervención militar de Estados Unidos en Irak y Afganistán, mantuvo una firme postura de apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y fue uno de los principales defensores de Israel dentro del Partido Republicano.

El presidente Donald Trump lamentó su fallecimiento mediante un mensaje publicado en Truth Social, donde lo calificó como "una de las mejores personas y senadores" que conoció y afirmó que "siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense".

President Donald J. Trump on the passing of Senator Lindsey Graham: pic.twitter.com/m2Mb5m1EKz — The White House (@WhiteHouse) July 12, 2026

Aunque en un inicio fue uno de los críticos más severos de Trump durante las primarias republicanas de 2016, al advertir que el entonces candidato era un "instigador racial, xenófobo y fanático religioso", con el paso de los años ambos reconstruyeron su relación política.

Good meeting with U.S. Senator Lindsey Graham @LindseyGrahamSC in Kyiv. This is already his 10th visit to our country, and we appreciate this support.



I'm grateful to Lindsey for recognizing our warriors. The stronger Ukraine is on the battlefield, the greater the chances that… pic.twitter.com/bgZjjgIqu1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2026

Trump reveló que habló con Graham la noche del sábado, cuando este regresaba de un viaje a Ucrania. Según el mandatario, el senador sonaba cansado y ambos habían acordado reunirse el domingo.

Tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Graham volvió a distanciarse temporalmente del mandatario y aseguró que sus colegas republicanos no debían contar con él para defenderlo. Sin embargo, posteriormente votó en contra de condenarlo en el juicio político y terminó respaldando su campaña de reelección.

La muerte del senador ocurre en un momento delicado para el Partido Republicano, ya que el Senado mantiene una estrecha mayoría de 53 escaños frente a los 47 demócratas y el exlíder republicano Mitch McConnell permanece hospitalizado desde hace varias semanas.

En su cuenta de X, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lamentó el fallecimiento.

Sara and I grieve with the American people over the loss of our dear friend, Senator Lindsey Graham.



In our recent meeting, I said, "Lindsey is a great friend of Israel and a cherished friend of mine. We have no better friend than Lindsey."



Lindsey understood that the security… pic.twitter.com/JG2mUUAfFT — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 12, 2026

Graham había ganado recientemente las elecciones primarias para buscar un nuevo mandato en los comicios legislativos de noviembre. Ahora corresponderá al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, designar a un sucesor temporal mientras se organiza el proceso para cubrir la vacante.

Además de su carrera política, Graham fue abogado militar y alcanzó el grado de coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, experiencia que marcó su visión intervencionista en asuntos internacionales. También fue un crítico constante de la política exterior del expresidente Barack Obama, especialmente por el acuerdo nuclear alcanzado con Irán.