Tailandia: Incendio en un bar deja 27 muertos y decenas de heridos

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La mayoría de las víctimas habría intentado escapar por una salida de emergencia que, según las autoridades, estaba obstruida.

Al menos 27 personas murieron y otras 63 resultaron heridas tras un incendio registrado la noche del domingo en un bar de Bangkok, capital de Tailandia, informaron las autoridades locales. Entre los lesionados, 22 permanecen en estado crítico.

El fuego consumió rápidamente el establecimiento Rong Beer Na Lat Phrao, ubicado en las afueras de la ciudad, lo que provocó escenas de pánico entre los asistentes, quienes intentaron huir de las llamas y del denso humo, reportaron medios locales y la Agencia France Press.

En los relatos obtenidos, un periodista de dicha agencia dio a conocer que observó decenas de socorristas trabajando en el lugar, mientras varias bolsas con los cuerpos de las víctimas permanecían frente al inmueble.

Socorristas se alistan para trasladar a una víctima del incendio que dejó como saldo 27 muertos en Bangkok. (Foto: AFP/Soy502)

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, explicó que el incendio se propagó con rapidez hasta alcanzar el techo del establecimiento y señaló que la inhalación de humo habría sido la principal causa de muerte.

Las autoridades indicaron que muchas de las víctimas fueron localizadas cerca de una puerta de emergencia que presuntamente estaba bloqueada, lo que habría dificultado la evacuación del lugar. Además, aún se desconoce cuántas personas se encontraban dentro del bar cuando comenzó el incendio.

Surin Jaiharn, un conductor de mototaxi de 45 años, relató que presenció el inicio del fuego desde el exterior del establecimiento y ayudó a rescatar a unas cinco personas que escapaban con quemaduras.

"Me siento deprimido. Vi muchas muertes y desconozco la suerte de la gente que ayudé", expresó el testigo.

Terrible News. Huge fire engulfed a pub in Bangkok early on Monday morning, killing 27 people before firefighters brought the blaze under control. Fire was reported around midnight. Footage shows huge blaze raging out of the front door of the pub. pic.twitter.com/iPQ4tZ3lcJ — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 12, 2026

Visita del primer ministro

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, visitó el lugar durante las primeras horas del lunes y explicó que, según los testimonios de los músicos que se encontraban en el bar, el incendio habría comenzado cuando salió humo de un interruptor cercano al escenario, seguido de un corte de energía y una explosión.

El mandatario agregó que muchas personas corrieron hacia la parte trasera del establecimiento, donde se encontraban los baños, un área sin salida que pudo convertirse en una trampa debido al pánico generado por el fuego y el humo.

Por su parte, la Policía Nacional de Tailandia informó que el incendio fue controlado durante la madrugada del lunes y que continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.