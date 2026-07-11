Balance de terremotos en Venezuela supera los 4 mil muertos

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Un nuevo temblor de magnitud 3.9 se registró este viernes en Caracas, lo que ocasionó pánico en los habitantes.

El balance por el potente doble terremoto que sacudió a Venezuela hace poco más de dos semanas superó los 4 mil muertos y el número de heridos se mantuvo en casi 17 mil, según un parte oficial del gobierno difundido este viernes.

Los potentes sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio golpearon en especial el costero estado de La Guaira, vecino de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron.

Estas tragedias dejaron al menos 4,118 muertos y 16,740 heridos, detalla el informe difundido en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

El gobierno contabiliza 17,907 personas sin vivienda por los destrozos. Más de 800 edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 190 sufrieron colapso total, según datos oficiales.

Lo de La Guaira en Venezuela son imágenes apocalípticas, Santo Dios…. pic.twitter.com/xVLlxV2kkk — Raymond Azar (@RaymondAzarM) July 4, 2026

Temblor este viernes

Un temblor de magnitud 3.9 sacudió Caracas cerca de las 11:00 horas locales de este viernes. Decenas de personas evacuaron de altas torres en el sector financiero de El Rosal, al este de la capital.

"Se sintió fuerte (...), desalojaron a todos", cuenta Liliana Peñaloza, empleada de mantenimiento en uno de los edificios. "Aquí estamos asustados porque todo el mundo está a la expectativa. Con lo que pasó el 24 de junio, ya uno está como alerta a todo lo que pasa", explica la mujer de 57 años.

Amber Llanes, agente de viaje de 26 años, quedó "súper nerviosa" después de los devastadores terremotos. "Tenemos bastante angustia de que vuelva a suceder" una "catástrofe", confiesa.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

Naciones Unidas estima que hasta unas 50 mil personas podrían haber desaparecido por lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. El gobierno evita mencionar una cifra.

Caraqueños desalojaron edificios y oficinas ante sismo de 3.9



⚠️ Momentos de tensión y alarma se vivieron en la Gran Caracas la mañana de este viernes, cuando trabajadores de distintos sectores abandonaron de inmediato sus puestos de trabajo y salieron a las calles tras el… pic.twitter.com/6puxR4j2cr — EVTV (@EVTVMiami) July 10, 2026

*Con información de AFP