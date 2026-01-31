Recapturan a una mujer por cometer el mismo delito que hace 11 años

La mujer fue sorprendida con sustancias ilícitas y dinero en efectivo.
Este sábado 31 de enero se logró la captura de Marta "N", de 54 años, en Santa Lucía Cotzumalguapa cuando fue sorprendida con bolsas de sustancias ilícitas y dinero en efectivo.
El operativo fue dirigido por investigadores de la Division Especializada En Investigación Criminal (DEIC) quienes decomisaron 31 bolsas de marihuana y Q.3 mil 400 en efectivo, presuntamente producto de la venta de droga.
De acuerdo con los registros policiales, la recapturada ya habría sido aprehendida en el 2015 por promoción o estímulo a la drogadicción.
En las imágenes se puede observar las bolsas de droga y el dinero.