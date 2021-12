Mujer asegura que es hija de Vicente Fernández

La mujer aseguró ser hija de Vicente Fernández en fuertes declaraciones a un medio.

Ana Lilia Aréchiga causó polémica en 2015, pues asistió a un concierto de Alejandro Fernández, lo esperó para fotografiarse con él y en ese momento lo llamó: “hermano”, ahora volvió a aparecer ante los focos y dice que va a comprobar que tiene la sangre de la dinastía Fernández.

Ana Lilia apareció en el homenaje al artista en el paseo de la fama en Hollywood pues vive en California y dijo que siempre lo ha buscado.

¿Por qué dice que es hija de Chente?

La mujer explicó que Vicente tuvo una relación pasajera con su madre Josefina y ella es fruto de esto y afirmó que él siempre lo supo, pero su mamá tomó la decisión de decirle al cantante que no se acercara a la pequeña.

"Desde que tengo 14 años estoy buscando a mi papá, pero no se me ha logrado, la vida es muy injusta, no me ha tocado, quise hablar con él no se me dio... dice que soy la supuesta hija...¡ha salido gente diciendo 'ja ja ja, cómo va a ser hija de Vicente' ¡ríanse...! creo que las pruebas hablan, ¿por qué no se hizo una prueba de ADN si no soy su hija?", aseguró a Chisme No Like.

"Desde que me acuerdo, que tengo uso de razón, mi madre toda la vida me lo ha dicho", agregó.

"Yo nunca he tenido el rechazo de mi padre, mi mamá no me dejó desde chiquita que él se me arrimara".

"Yo decía 'algún día va a reconocer que soy su hija, se va a acordar de mi', yo tengo pruebas que siempre busqué a mi padre y nunca se dio", explicó.

Ana Lilia asegura que la canción "Es mi niña bonita" lanzada a mediados de los años 60 fue dedicado a ella: “Él no tiene niñas bonitas, pues solo tiene hijos varones”,

La mujer dijo que trató de abordar a la estrella ranchera cuando él se reunió con Hillary Clinton tras la contienda electoral con Donald Trump y le dijo: “Papá, yo soy tu hija” afirmando que la miró conmovido y se quedó en “shock", pero lo alejaron.