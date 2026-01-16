Mujer es asesinada cuando caminaba acompañada de dos niños

-

Los menores resultaron ilesos tras el ataque armado que acabó con la vida de la mujer.

A sangre fría ante la mirada de dos niños de tres y cinco años, dos hombres armados interceptaron a Rosa Argentina Pérez Martínez, de 43 años, a quien le acertaron dos disparos en la cabeza y luego siguieron caminando para escapar del lugar.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados y llegaron al sector 1 de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, donde localizaron en uno de los callejones el cuerpo de la mujer, quien ya había fallecido, los dos menores fueron ingresados a una de las ambulancias, donde pudieron determinar que no estaban heridos.

Familiares que confirmaron la identidad de la víctima indicaron que ella había salido a realizar un mandado y estaba regresando a su casa cuando fue atacada a balazos, desconociendo si tenía problemas o si había sido amenazada por alguien.

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) se toparon con que los posibles testigos no les brindaron alguna información que les pudiera ayudar a dar con los responsables y solo les indicaron que dos hombres con apariencia de pandilleros habían salido del callejón luego de escuchar las detonaciones de bala, sin dar detalles de como vestían o si usaron algún tipo de vehículo para escapar del lugar.

Técnicos del Ministerio Público (MP) embalaron en la escena del incidente armado tres casquillos y al terminar autorizaron el traslado del cuerpo de la víctima a la morgue en la zona 3, donde familiares podrán acercarse a reclamar el cuerpo de su familiar.