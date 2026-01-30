Mujer detiene a hondureño que robaba celulares en hospital

-

Una mujer víctima de asalto logró detener a un hondureño que la había despojado de su celular.

Un hecho particular se registró en el Hospital Regional Jorge Vides Molina, ubicado en Las Lagunas, zona 10 de Huehuetenango cuando una mujer logró detener a un hombre de nacionalidad hondureña que robaba celulares.

La paciente esperaba atención en el área de Consulta Externa cuando, según su relato, el sujeto se le acercó, le arrebató el aparato que tenía en su bolso y salió corriendo. Sin embargo, ella reaccionó de inmediato y lo persiguió sin perderlo de vista.

Unos metros después alcanzó al presunto delincuente y lo retuvo, pero al verse acorralado, el hombre le exigió Q150 a cambio de devolverle su celular a lo que ella se negó, lo golpeó y lo no lo dejó escapar. Ante la escena, otros pacientes alertaron a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El hondureño fue capturado por la PNC. (Foto: Redes Sociales)

Tenía días robando

Varios uniformados llegaron en minutos e identificaron al supuesto delincuente como Maynor Javier Cardona Orellana, de 27 años, originario de Honduras.

Previo a su traslado a la comisaría, personal del hospital revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia y estableció que Cardona llevaba al menos dos días ingresando al edificio para asaltar a pacientes.