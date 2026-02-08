La colombiana que escondía drogas en un residencial de San José Pinula

La mujer tenía gomitas con marihuana.
En medio de un allanamiento realizado en un residencial privado ubicado en San José Pinula, fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Alejandra "N", de 33 años, de origen colombiano.
Su captura fue realizada tras descubrir múltiples drogas dentro de la vivienda; se localizó 160 gomitas con marihuana.
Además de 14 bolsas con droga denominada Tusi, cocaína, piedra de crack y una pesa digital, que fueron procesadas como evidencia del caso.