La colombiana que escondía drogas en un residencial de San José Pinula

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de febrero de 2026, 08:35
La mujer fue sorprendida con varias drogas dentro de una residencia. (Foto: archivo/Soy502)

La mujer tenía gomitas con marihuana.

En medio de un allanamiento realizado en un residencial privado ubicado en San José Pinula, fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Alejandra "N", de 33 años, de origen colombiano.

Su captura fue realizada tras descubrir múltiples drogas dentro de la vivienda; se localizó 160 gomitas con marihuana.

Los ilícitos fueron incautados como evidencia del caso. (Foto: PNC)
Además de 14 bolsas con droga denominada Tusi, cocaína, piedra de crack y una pesa digital, que fueron procesadas como evidencia del caso.

