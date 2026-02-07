La segunda víctima mortal que dejó el trágico accidente en Petén

Un vehículo a excesiva velocidad impactó contra un abogado y luego contra la segunda víctima.
Esto causó la muerte de Alfonso Cano Camacho, de 60 años, quien se conducía a bordo de su vehículo tipo agrícola cuando fue alcanzado por el impacto.
En un video de redes sociales se muestra cómo el conductor de un vehículo inicia chocando contra el abogado Samuel Alberto Ruiz Chayax, de 51 años, quien iba a bordo de una moto; seguidamente, impactó contra el vehículo de Cano, empujándolo hacia delante y chocando con otros transportes que estaban delante de ellos.
La parte de atrás de la camioneta quedó totalmente destruida tras el choque y las autoridades confirmaron su muerte dada la magnitud del golpe.
La Municipalidad de San Benito Petén lamentó su fallecimiento.
También en este accidente, otras cinco personas resultaron víctimas, las cuales presentaron heridas de gravedad.