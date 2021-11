Estaba en coma tras infectarse de Covid y despertó el día que la iban a desconectar

Bettina Lerman tuvo que ser conectada a un respirador semanas después de enfermarse de Covid-19 y prácticamente fue desahuciada, pero al desconectarla ocurrió un milagro.

Su familia había tomado la difícil decisión de retirar el soporte vital e incluso arregló su funeral, pues la mujer no salía del estado en el que se encontraba.

El día que le sería retirada la máquina que la mantenía con vida ,especialistas del Centro Médico Maine en Portland llamaron a su hijo Andrew Lerman para contarle un emocionante suceso: Bettina despertó.

"Él dijo: 'bueno, necesito que vengas aquí de inmediato'. Yo estaba como, 'Ok, ¿qué pasa?', 'no pasa nada, tu madre se despertó'", contó Andrew en una entrevista exclusiva a CNN.

Bettina padecía de diabetes, tuvo un ataque cardíaco e incluso había pasado por una cirugía de bypass cuádruple hace hace dos años.

Sus síntomas iniciaron en septiembre del 2021 y luego el 12 se confirmó que tenía Covid-19. El 21 debió ser conectada a un ventilador, además, no estaba vacunada.

"Tuvimos una reunión familiar con el hospital porque mi madre no se estaba despertando, no importaba lo que hicieran, no podían hacer que despertara, dijeron que sus pulmones estaban completamente destruidos. Hay un daño irreversible, simplemente no va a suceder", explicó.

Bettina puede mover los brazos las manos y respirar por sí sola. "Ella sabe dónde está y quién es, es tan afilada como una tachuela", dijo Lerman.

"Por lo general, cuando alguien sale de un coma así, dicen que los pacientes tienen delirio en el que están muy confundidos. Desde el primer día, ella no ha experimentado nada de eso", argumentó.

Aunque salió de esto, las autoridades del hospital afirman que sigue en estado grave, aún no está fuera de peligro.