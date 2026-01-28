Mujer salva a su esposo luego que él quedara inconsciente dentro de un pozo (video)

-

El hombre se encontraba haciendo trabajos de excavación cuando quedó inconsciente por falta de oxígeno y su esposa decidió rescatarlo.

La tarde del pasado martes 27 de enero se llenó de tensión y desesperación para una mujer en la colonia Ruano, zona 2 de Chiquimula, ya que su esposo había quedado inconsciente al trabajar dentro de un pozo.

Vecinos alertaron a Bomberos Voluntarios y a la esposa del hombre identificado como Edvin Ramos Roque, de 39 años, quien no respondía ni daba señales de vida y se encontraba a 72 metros de profundidad haciendo trabajos de excavación.

Al llegar los socorristas, la mujer ya había ingresado al pozo. (Foto)

Tras unos minutos, la mujer identificada como Jennifer Pérez, de 30 años, decidió ingresar al pozo por su propia cuenta y descendió para salvarle la vida a Ramos, poniendo en práctica la experiencia que ambos poseen en la elaboración de estos pozos. A la espera de los bomberos la mujer logró alcanzar a su esposo y lo aseguró en espera de la extracción.

Ambos fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: Redes Sociales)

Cuando los socorristas llegaron al lugar iniciaron el operativo y lograron sacar al hombre, quien fue estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Chiquimula, donde permaneció bajo observación médica, también se trasladó a su esposa, quien fue evaluada por personal de salud debido al riesgo extremo al que se expuso durante el rescate.

Vecinos y usuario de las redes sociales han hecho pública su admiración por la valentía de esta mujer.