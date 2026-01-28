Mujer salva a su esposo luego que él quedara inconsciente dentro de un pozo (video)

El hombre se encontraba haciendo trabajos de excavación cuando quedó inconsciente por falta de oxígeno y su esposa decidió rescatarlo.
La tarde del pasado martes 27 de enero se llenó de tensión y desesperación para una mujer en la colonia Ruano, zona 2 de Chiquimula, ya que su esposo había quedado inconsciente al trabajar dentro de un pozo.
Vecinos alertaron a Bomberos Voluntarios y a la esposa del hombre identificado como Edvin Ramos Roque, de 39 años, quien no respondía ni daba señales de vida y se encontraba a 72 metros de profundidad haciendo trabajos de excavación.
Tras unos minutos, la mujer identificada como Jennifer Pérez, de 30 años, decidió ingresar al pozo por su propia cuenta y descendió para salvarle la vida a Ramos, poniendo en práctica la experiencia que ambos poseen en la elaboración de estos pozos. A la espera de los bomberos la mujer logró alcanzar a su esposo y lo aseguró en espera de la extracción.
Cuando los socorristas llegaron al lugar iniciaron el operativo y lograron sacar al hombre, quien fue estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Chiquimula, donde permaneció bajo observación médica, también se trasladó a su esposa, quien fue evaluada por personal de salud debido al riesgo extremo al que se expuso durante el rescate.
Vecinos y usuario de las redes sociales han hecho pública su admiración por la valentía de esta mujer.