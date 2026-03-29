Mujer sufre quemaduras tras descarga eléctrica al tender ropa

Por accidente, la víctima tocó un cable de alta tensión con una varilla de metal.
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La mañana del 29 de marzo, una mujer de 33 años edad identificada como Juana Ixim Pop, sufrió quemaduras en su brazo derecho luego de recibir una descarga eléctrica, de acuerdo con los Bomberos Municipales.
El hecho sucedió cuando la víctima estaba tendiendo ropa, en una residencia ubicada en la Colonia La Florida, de la zona 19 de ciudad de Guatemala.
Se conoció que, por accidente, con una varilla de metal tocó un cable de tendido eléctrico.
Cuerpos de socorro informaron que la afectada fue trasladada al Hospital Roosevelt.