Mujer fallecida en accidente de Sumpango no ha podido ser reconocida

El Inacif informó que realizó la autopsia a seis víctimas del accidente ocurrido el domingo en Sumpango, Sacatepéquez.

Una mujer de entre 20 y 25 años aproximadamente no ha podido ser reconocida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La oficina de prensa de la institución informó que no fue posible la identificación a través de las huellas dactilares y ningún familiar acudió para reclamar el cuerpo.

El cadáver permanecerá unos días en la morgue, antes de ser inhumada como XX.

A las otras cinco víctimas se les identificó:

César Augusto Tzoc Tevalán de 27 años Marisela Us Ixcotoyac de 27 años Vilma Josefina Xep Xep de 34 años Miguel Méndez Ajqui de 36 años Daniel Calel Morales de 43 años

Las causas de muerte son trauma craneoencefálico o lesión de médula en la columna.

Más de 15 personas resultaron heridas y recibieron atención médica. El piloto conducía a excesiva velocidad, dijeron pasajeros entrevistados el domingo.

La molestia de un médico

Un médico ha protagonizado un video viral en el que muestra su indignación y rechazo por la muerte de varias personas que iban a bordo de una camioneta que se salió de la ruta y cayó a un barranco a inmediaciones de Sumpango, Sacatepéquez.

De acuerdo con lo que manifiesta en la grabación, el doctor quien se identificó como Luis Alberto García Díaz, descendió de su carro y fue de los primeros en atender a heridos y registrar a los fallecidos del percance.

Con molestia e indignación, el profesional lamenta que las autoridades permitan a los conductores del transporte extraurbano conducir a altas velocidades sin imponer multas severas y dejar que sean responsables de este tipo de tragedias.

“Esto era de una niña de 15 años (una bolsa). Es responsabilidad de todos ustedes. Sí, policías, bomberos, gente civil, que esto no vuelva a pasar. Yo la saqué muerta por irresponsabilidad de las autoridades que no cuidan la velocidad de estos señores que son asesinos. Esto no puede seguir pasando”, expresaba.

Ante la mirada atónita de algunas personas que se encontraban en el lugar, el médico aseguraba que no se encontraba alcoholizado, sino indignado por la situación y la pérdida de las víctimas que representan a los guatemaltecos que necesitan usar estas unidades.