Mujer graba video tratando de salvar su casa de voraz incendio

View this post on Instagram

El video de una mujer que lucha contra las llamas para salvar su casa es una muestra de los más de 40 incendios que azotan #Australia. India MacDonell, de 19 años, dice que permaneció en su hogar pese a la orden de evacuación y junto a su padre lograron salvar su casa, tanques, el jardín y cuatro carros. "Nunca tuve experiencia luchando contra incendios, pero mi papá sí, él me enseñó cómo prepararnos, así que me sentí tranquila sabiendo que estaba segura de que teníamos mangueras, equipo y mucha agua", dijo la joven. Las autoridades piden a las personas mantenerse seguros y no seguir el ejemplo de esta mujer. Cientos de casas han sido destruidas por los incendios y más de una decena de personas se encuentran desaparecidas. India MacDonell vía Storyful.