Mujer habría denunciado a guatemaltecos ante ICE para no pagarles (video)

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El trabajo que realizaron los guatemaltecos en la vivienda de la denunciante tiene un costo de $10 mil dólares.

La detención de seis guatemaltecos que trabajaban en una vivienda en Cambridge, Maryland, Estados Unidos, se hizo viral en redes sociales y generó una diversidad de reacciones, pues tal parece que la propietaria del inmueble fue quien avisó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El incidente ocurrió a inicios de esta semana en la cuadra 700 de Bayly Road, donde los connacionales habían sido contratados para cambiar el tejado por un costo de $10 mil dólares y ya llevaban varios días retirando tejas, limpiando escombros y realizando trabajo físico intenso.

Según el testimonio de Bryan Polanco, compañero de los chapines, los agentes de ICE llegaron cuando los trabajadores estaban por concluir el proyecto, lo que le ha hecho pensar que la dueña del domicilio no quiso pagarles a los migrantes.

Los agentes de ICE llegaron cuando los guatemaltecos estaban terminando los trabajos. (Foto: Redes sociales)

En una transmisión en vivo hecha por Polanco se observa que la mujer habría facilitado una escalera a los agentes para acceder al techo, donde se encontraban algunos de los trabajadores al momento de la detención.

Polanco afirmó que la propia propietaria habría hecho la llamada. "Estábamos empezando un trabajo y apareció inmigración. Están perjudicando a la gente trabajadora", declaró.

Homeowner waits until construction job is nearly finished, then calls ICE on 6 workers she allegedly owes $10,000 to, she even helps agents detain them. pic.twitter.com/jEM9Xw2ZCL — Daily Loud (@DailyLoud) March 26, 2026

Un delito

El investigador principal del Consejo Estadounidense de Inmigración, Aaron Reichlin-Melnick, reaccionó a este caso en redes sociales y mencionó que, si se comprueba el testimonio en cuestión, la propietaria de la vivienda habría quebrantado la ley.

"Si bien aún no se conocen todos los detalles, si la acusación es cierta, parece que esto constituiría un delito grave según la ley de Maryland", indicó el experto.

La propietaria de la vivienda habría quebrantado la ley al evitar el pago de las labores de los guatemaltecos. (Foto: Redes sociales)

Al respecto, las normas estatales indican que está prohibido obtener un servicio o evitar el pago del mismo bajo amenazas o presiones relacionadas con el estatus migratorio de los trabajadores.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada ni acusada formalmente, y las autoridades no han emitido una postura oficial.

La mujer aún no ha sido identificada y tampoco ha sido denunciada oficialmente. (Foto: Redes sociales)

*Con información de Yahoo News