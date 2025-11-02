La mujer que quiso sobornar a un agente para que no detuvieran a su pareja

La mujer se presentó a la estación de policía para "defender" a su pareja y terminó detenida.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Kevin "N", de 20 años y a Rudy "N", de 32 años, con más 200 pierdas de crack y Q12,315.
Al ser llevados a la subestación de PNC en San Lucas Sacatepéquez, se presentó Melissa "N", pareja sentimental de Kevin.
Según la PNC, la mujer intentó sobornar a un agente ofreciéndole Q7,500 a cambio de liberar a los capturados, acción que la llevó a ser detenida por cohecho activo.