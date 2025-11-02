Vehículo cae a barranco y cinco personas mueren en Alta Verapaz

El vehículo transportaba a 11 personas cuando cayó al vacío, causando la muerte de 5 de sus tripulantes.
Durante la madrugada del este domingo 2 de noviembre, se reportó a los Bomberos Municipales este hecho originado en San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
Al llegar, la profundidad era de 75 metros y se rescataron a 6 personas, las cuales presentaban golpes y fueron trasladadas a un centro hospitalario.
Sin embargo, también se encontraron a 5 personas que ya fallecidas, tripulantes del vehículo.
Hasta el momento se desconoce porque el conductor del vehículo perdió el control y las edades correspondientes de los fallecidos.
Las autoridades se encuentran en el lugar para las investigaciones correspondientes, ya que no hay otros vehículos implicados.