Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Vehículo cae a barranco y cinco personas mueren en Alta Verapaz

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de noviembre de 2025, 08:01
El vehículo terminó al fondo de un barranco, seis personas sobrevivieron. (Foto: Bomberos Municipales)

El vehículo terminó al fondo de un barranco, seis personas sobrevivieron. (Foto: Bomberos Municipales)

El vehículo transportaba a 11 personas cuando cayó al vacío, causando la muerte de 5 de sus tripulantes.

OTRAS NOTICIAS: La mujer capturada por extorsión mientras visitaba el cementerio

Durante la madrugada del este domingo 2 de noviembre, se reportó a los Bomberos Municipales este hecho originado en San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Al llegar, la profundidad era de 75 metros y se rescataron a 6 personas, las cuales presentaban golpes y fueron trasladadas a un centro hospitalario.

Sin embargo, también se encontraron a 5 personas que ya fallecidas, tripulantes del vehículo.

Hasta el momento se desconoce porque el conductor del vehículo perdió el control y las edades correspondientes de los fallecidos.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Las autoridades se encuentran en el lugar para las investigaciones correspondientes, ya que no hay otros vehículos implicados.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar