Mujer habría estado involucrada en crimen de cuidador de carros

La víctima ya fue identificada, según informaron los bomberos.

La tarde de 17 de agosto ser registró un ataque armado en la 12 avenida y 5ta. calle de la colonia La Florida, zona 19 de la ciudad de Guatemala, donde un hombre que se encontraba cuidando carros fue abatido por desconocidos.

La presunta agresora, según testigos, fue una mujer que iba acompañando al conductor de un vehículo de dos ruedas. Ella habría sido la encargada de realizar los disparos.

Una mujer dispara y mata a cuidador de carros en plena vía pública. (Foto: JL Posito/Nuestro Diario)

La víctima fue identificada como: David Estuardo López Ispatá, de aproximadamente 30 años, quien fue alcanzado por varios disparos.

Mujer es identificada como la autora de los disparos. (Foto: JL Posito/Nuestro Diario)

En el lugar, los paramédicos confirmaron que López Ispatá falleció debido a las heridas causadas por los proyectiles, los cuales le impactaron el cráneo, abdomen y tórax.

El personal de bomberos coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) para las diligencias correspondientes.

Bomberos atienden a víctima mortal de ataque armado en la colonia La Florida. (Foto: JL Posito/Nuestro Diario)