Mujer habría estado involucrada en crimen de cuidador de carros

La víctima ya fue identificada, según informaron los bomberos.
Otras noticias: Crimen en Petén: maestro asesinado tenía orden de captura
La tarde de 17 de agosto ser registró un ataque armado en la 12 avenida y 5ta. calle de la colonia La Florida, zona 19 de la ciudad de Guatemala, donde un hombre que se encontraba cuidando carros fue abatido por desconocidos.
La presunta agresora, según testigos, fue una mujer que iba acompañando al conductor de un vehículo de dos ruedas. Ella habría sido la encargada de realizar los disparos.
La víctima fue identificada como: David Estuardo López Ispatá, de aproximadamente 30 años, quien fue alcanzado por varios disparos.
En el lugar, los paramédicos confirmaron que López Ispatá falleció debido a las heridas causadas por los proyectiles, los cuales le impactaron el cráneo, abdomen y tórax.
El personal de bomberos coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) para las diligencias correspondientes.