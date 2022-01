Mujer nombra a su hijo "Lucifer" y es criticada

Una madre en Inglaterra decidió llamar a su hijo "Lucifer", y lo anunció en TikTok, pero lo que no esperó fue recibir una ola de críticas.

Josie Barns es una joven de 27 años, originaria de Inglaterra, y se hizo popular en TikTok luego de revelar que decidió registrar a su bebé bajo el nombre de "Lucifer".

Ella consideró que sería una buena idea llamar así a su bebé, porque a diferencia de la acepción que la gente tiene de él, ella lo asocia con palabras como "lucero" o "portador de luz".

Indicó, además, que ella le puso así a su bebé porque tras sufrir varios abortos, por fin pudo embarazarse y dar a luz como siempre había sido su sueño.

En una entrevista para un canal local de televisión, Josie dijo que sabía que la decisión de llamar así a su bebé causaría polémica, sin embargo, nunca pensó que las críticas se convertirían en amenazas de muerte.

"Todas estas amenazas de muerte son horribles y me aterrorizan. Cuando escogí su nombre sabía que a la gente no le gustaría, pero no imaginaba hasta dónde podía llegar el odio", dijo Josie.

Personas que la apoyan

Aun con la elección polémica del nombre, hay quienes apoyan a esta mujer.

"Me gustaría llamarme así"; "No hay nada de malo con el nombre"; "Esto no significa que el bebé vaya a ser malo" y "Amo ese nombre por la serie de Netflix", fueron algunos de los comentarios que recibió Josie en su cuenta de TikTok.