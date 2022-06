Ordenó una pizza imitando la voz de Belinda y sorprendió por su gran parecido (video)

Mujer ordenó una pizza imitando a la perfección la voz de Belinda, al final, tuvo que pedir disculpas.

La voz de Belinda se ha ganado reconocimiento a nivel internacional debido a sus grandes éxitos musicales desde que era pequeña. Es por esto que una joven influencer, reconocida en TikTok por imitar la voz de la interprete de "Muriendo lento", narró la vez que engañó a una pizzería haciéndose pasar por la cantante.

Mientras contó su anécdota de cuando era niña, se mostró arrepentida por su actuar y recalcó que la broma no fue mal intencionada de su parte.

“(Sucedió) hace mucho, no empiecen de que ‘eres muy cruel’, sí, fui muy cruel, pero tenía 11 años. En fin, era con mi amiga la Meli, hablamos para pedir pizza y era en aquel entonces en donde se podía escuchar en dos teléfonos la misma conversación, entonces para mi suerte, mi mamá estaba escuchando”, comenzó.

Como parte del momento, al comunicarse al restaurante, Lorena rápidamente se metió en el papel e inició a hablar como Belinda.

“Entonces hablo a la pizzería y yo de que: ‘Hola, buenas tardes, habla Belinda, quiero hacer un pedido, una pizza grande de queso, otra pizza grande de pepperoni, también quiero agregar a mi orden espagueti y una ensalada para acompañar. Entonces todos de que: ‘¿Belinda?’ y yo de: ‘Sí' y ya di la dirección donde vivía y (me dicen): ‘¿El pizzero se puede tomar una foto contigo?’ y yo de: ‘Sí, con mucho gusto, yo aquí lo recibo, muchísimas gracias’”.

“Cuelgo el teléfono y nada más escucho a mi mamá: ‘Escuincla babosa, ven para acá' y yo dije: ‘fuck me cachó mi mamá' y mi mamá me hizo hablar a la pizzería a ofrecer disculpas y decir que no era Belinda”.

Usuarios aplaudieron el castigo de la mamá

Usuarios de TikTok aplaudieron la acción que tuvo su mamá al hacer ver a la joven el error que había cometido y unos cuantos más dijeron que la voz de Lore no era tan parecida a la de la actriz de Cómplices al rescate.

“Que buena mamá con valores, al menos pediste disculpas”.“Qué bella y la mejor educación de la mamá”. “¿Soy la única que piensa que no habla como Belinda?”. “Pero no se parece la voz, no entiendo porque creyeron que era Belinda”, escribieron en los comentarios.

*Con información de Infobae.