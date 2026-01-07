Pandilleros fugados de Fraijanes II quedan ligados a proceso

-

Tres pandilleros del Barrio 18 quedaron ligados a un proceso penal por fugarse de la cárcel de Fraijanes II.

Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong", Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo"y Nicolás Xantes Sis alias "El Brown", pandilleros del Barrio 18 y recapturados tras su fuga de la cárcel de Fraijanes II, quedaron ligados a proceso penal por el delito de evasión.

La audiencia de primera declaración se desarrolló en el juzgado Cuarto Penal, a cargo del juez Pedro Laynez.

El juez resolvió que el acto conclusivo se entregue el 30 de enero próximo, para posteriormente desarrollar la audiencia de etapa intermedia.

Pandilleros declaran

En la audiencia, los pandilleros declararon en la misma línea, la de cuestionar el delito imputado, pues insisten en que el MP no sabe cómo salieron, pero además, lanzan un fuerte mensaje en contra del actual director de la Policía Nacional Civil (PNC) David Boteo, y de anteriores autoridades de Gobernación.

"Boteo el de la PNC, sabe como está todo eso, estamos enojados porque nos quieren usar, ellos saben lo que hicieron. A nosotros nos dijeron que iba a estar "tuanis", todo tranquilo, nosotros cumplimos con ellos y ellos nos están quedando mal y nos quieren venir a fregar a nosotros mismos. Ellos tenían el control de afuera para adentro de los penales, ellos saben", fue parte de la declaración de Martínez Sincuir.

Pandillero Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo" declara en audiencia de primera declaración.



"Boteo sabe como está todo eso, estamos enojados porque nos quieren usar, ellos saben lo que hicieron", dijo al señalar al director de la PNC, David Boteo pic.twitter.com/Ipl8Rwmkkn — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 7, 2026

"Nosotros practicamente salimos de allá, nosotros pagamos para estar bien y no para que nos estuvieran persiguiendo, no para que nos usaran como show, es una falta que no estoy de acuerdo, no sé por qué nos están agarrando de show, si practicamente las autoridades de altos mandos saben, ellos mismos nos dieron nuestra libertad, no se por qué están haciendo show con nosotros, ellos sabían. No le puedo decir más, ustedes mismos pueden hacerles las preguntas al señor Boteo, al exministro de Gobernación, al exdirector general. Nos llaman terroristas, nosotros no estamos haciendo nada, cuando hay gente que anda cagando el palo, y no es justo", dijo Melcin Gabriel de León.

Melcin Gabriel de León, pandillero del Barrio 18 asegura que pagaron para obtener la libertad y acusa directamente a exfuncionrios de Gobernación y al actual director de la PNC.



"Nosotros pagamos para estar bien y no para que nos estuvieran persiguiendo", dijo. pic.twitter.com/HOm4gbfY3w — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 7, 2026

Respecto a la declaración de los pandilleros, el Ministerio de Gobernación desmintió y aseguró que la PNC no tiene relación con las acciones del Sistema Penitenciario y niega presunción alguna que vincule a dicha institución con los hechos señalados por los reos recapturados.

"Por el contrario, se tiene conocimiento de que el líder de dicha estructura criminal, en reiteradas ocasiones, solicitó ser trasladado de un centro carcelario a otro, lo que permite presumir que este mismo habría orientado a los reos recapturados a brindar declaraciones falsas, señalando un supuesto apoyo policial para su fuga", se dio a conocer.

"La Policía Nacional Civil rechaza categóricamente estas afirmaciones, ya que no tiene injerencia alguna en los procedimientos internos del Sistema Penitenciario ni relación directa con la guardia penitenciaria, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate frontal contra las estructuras criminales", dijo el Mingob.

De los 20 pandilleros fugados, cinco han sido recapturados. (Foto: PNC)

Sobre la fuga

El 12 de octubre pasado, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

Según el MP, la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Por este caso, el subdirector de la cárcel, Víctor Alveño quedó ligado a proceso penal y en prisión preventiva, mientras, 24 guardias capturados, están a la espera de conocer si quedan ligados a proceso penal.

Además, hay órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la ex viceministra Claudia Palencia y del exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.