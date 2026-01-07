Piloto de bus es captado cometiendo imprudencias en CAES (video)

Autoridades descubrieron que el piloto tiene un gran historial de multas.
OTRAS NOTICIAS: Este es el nuevo recinto de felinos hallados en El Progreso (video)
Varios usuarios denunciaron las imprudencias del piloto de un bus extraurbano que circulaba por Carretera a El Salvador.
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, compartió el video a través de sus redes sociales.
"Los pilotos de las camionetas siguen sin aprender y continúan manejando como se les da la gana", dijo Siero.
Según las imágenes, el hombre fue captado rebasando de manera imprudente, tirándole el bus a otros automovilistas y saliendo de la carretera en espacios no permitidos.
Agentes municipales dieron seguimiento a las denuncias y dieron con el responsable.
El bus fue llevado al predio municipal hasta que el piloto solvente las multas pendientes.
El jefe municipal invita a los ciudadanos a reportar a través del número de WhatsApp 4971-2299 a conductores de buses extraurbanos imprudentes para permitir el ordenamiento de la zona.