Piloto de bus es captado cometiendo imprudencias en CAES (video)

Autoridades descubrieron que el piloto tiene un gran historial de multas.

Varios usuarios denunciaron las imprudencias del piloto de un bus extraurbano que circulaba por Carretera a El Salvador.

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, compartió el video a través de sus redes sociales.

"Los pilotos de las camionetas siguen sin aprender y continúan manejando como se les da la gana", dijo Siero.

Según las imágenes, el hombre fue captado rebasando de manera imprudente, tirándole el bus a otros automovilistas y saliendo de la carretera en espacios no permitidos.

Agentes municipales dieron seguimiento a las denuncias y dieron con el responsable.

El bus fue llevado al predio municipal hasta que el piloto solvente las multas pendientes.

El jefe municipal invita a los ciudadanos a reportar a través del número de WhatsApp 4971-2299 a conductores de buses extraurbanos imprudentes para permitir el ordenamiento de la zona.