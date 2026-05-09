¡Ataque armado en zona 9! Mujer resulta herida tras intento de asalto

La víctima habría sufrido un intento de asalto.
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En la tarde de este sábado 9 de mayo, se registró un ataque armado sobre la Calle Montúfar, en la 5a. avenida de la zona 9 capitalina.
Preliminarmente se informa que una mujer resultó gravemente herida en un ataque con arma de fuego durante un presunto asalto, mientras se encontraba a bordo de una camioneta.
Amilcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, informo sobre el hecho y el cierre vial de la avenida con dirección a la Plaza España, zona 9.
La investigación del incidente sigue en curso para esclarecer lo ocurrido.