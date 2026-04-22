¡Disparan contra auto deportivo! Mujer herida tras ataque en la Aguilar Batres

La circulación vehicular se ha visto afectada en el sector debido al hecho de violencia.
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Desconocidos dispararon en contra de un auto deportivo en pleno tránsito de la calzada Raúl Aguilar Batres, en el carril auxiliar ubicado en la 28 calle de la zona 11.
Debido a que los proyectiles de arma de fuego impactaron en uno de los vidrios del automóvil, una mujer que iba a bordo del vehículo resultó con heridas leves por los fragmentos del cristal.
Bomberos Municipales fueron alertados y han arribado al lugar para brindarle asistencia a los tripulantes quienes sufrieron de crisis nerviosa.
En el sector se reporta la movilización de la Policía Nacional Civil (PNC) y esto ha afectado el tránsito en el Anillo Periférico y en dicha calzada con dirección hacia Villa Nueva, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, por lo que las autoridades investigan el caso.