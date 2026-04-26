En estado delicado: mujer resulta herida tras ataque armado en la Bolívar

La víctima quien es de aproximadamente 60 años sufrió heridas de gravedad tras ser atacada a balazos.
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Una mujer resultó gravemente herida tras sufrir un ataque armado en la avenida Bolívar y 32 calle de la zona 3 capitalina.
Bomberos Municipales acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y asistencia respiratoria a la víctima quien es una mujer de aproximadamente 60 años.
Luego de haber sido estabilizada esta persona que se encontraba en estado delicado debido a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, se procedió con su traslado a la emergencia del Hospital Roosevelt.
La Policía Nacional Civil (PNC) ha resguardado la escena para recabar indicios e iniciar con las investigaciones de este hecho de violencia.
De momento la víctima aun no ha sido identificada.