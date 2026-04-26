En estado delicado: mujer resulta herida tras ataque armado en la Bolívar

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La víctima quien es de aproximadamente 60 años sufrió heridas de gravedad tras ser atacada a balazos.

Una mujer resultó gravemente herida tras sufrir un ataque armado en la avenida Bolívar y 32 calle de la zona 3 capitalina.

Bomberos Municipales acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y asistencia respiratoria a la víctima quien es una mujer de aproximadamente 60 años.

Luego de haber sido estabilizada esta persona que se encontraba en estado delicado debido a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, se procedió con su traslado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

El ataque ocurrió en la Av. Bolívar y 32 calle. Paramédicos de @bomberosmuni brindaron asistencia respiratoria y la trasladaron en estado delicado al Hospital Roosevelt. pic.twitter.com/nYK1qf8Ncg — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 26, 2026

La Policía Nacional Civil (PNC) ha resguardado la escena para recabar indicios e iniciar con las investigaciones de este hecho de violencia.

De momento la víctima aun no ha sido identificada.