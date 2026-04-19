Mujer resulta herida tras colisión entre conductores en zona 9

Dos vehículos impactaron sobre la vía.
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Durante la madrugada del 19 de abril, Bomberos Municipales atendieron una emergencia en la 6a. avenida y 12a. calle, zona 9 de la Ciudad de Guatemala, tras la colisión de dos vehículos.
Una mujer de 55 años resultó herida tras el choque entre dos vehículos cuyos pilotos perdieron el control y se salieron de la ruta.
Los conductores presentaron golpes leves y fueron atendidos en el lugar mientras que la mujer fue trasladada al Hospital Roosevelt.