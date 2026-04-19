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Mujer resulta herida tras colisión entre conductores en zona 9

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de abril de 2026, 07:41
La estructura de ambos vehículos quedó destruida tras el percance.&nbsp;(Foto: Bomberos Municipales)

La estructura de ambos vehículos quedó destruida tras el percance. (Foto: Bomberos Municipales)

Dos vehículos impactaron sobre la vía. 

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Durante la madrugada del 19 de abril, Bomberos Municipales atendieron una emergencia en la 6a. avenida y 12a. calle, zona 9 de la Ciudad de Guatemala, tras la colisión de dos vehículos.

Una mujer de 55 años resultó herida tras el choque entre dos vehículos cuyos pilotos perdieron el control y se salieron de la ruta.

Los conductores presentaron golpes leves y fueron atendidos en el lugar mientras que la mujer fue trasladada al Hospital Roosevelt.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

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