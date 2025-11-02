Mujer se salva de morir luego de ser atacada en su vivienda

La víctima fue llevada a un centro asistencial con graves heridas en varias partes del cuerpo.
OTRAS NOTICIAS: El hombre que fue capturado minutos después de enviudar
Ingrid Esmeralda Clemente López, de 32 años, se salvó de morir, luego de que otra mujer ingresara a su casa en la colonia Santa Rosa 1, del municipio de San Pablo y la atacara con un arma blanca.
Bomberos Municipales Departamentales, atendieron a la víctima, quien sufrió varias heridas en el estómago, piernas y manos, cuando intentó defenderse de la atacante.
Luego la trasladaron a la Emergencia del Hospital Nacional La Montañita del municipio de Malacatán, donde quedó internada por la gravedad de las heridas que le causaron.
Las autoridades se hicieron presentes para las investigaciones del hecho violento.