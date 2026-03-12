Capturan a mujer taxista señalada de participar en asaltos a mano armada

-

La mujer fue capturada tras un accidente de tránsito luego que testigos la señalaran de que junto a dos hombres intentaran asaltar al conductor de un camión.

Una mujer fue capturada por agentes de la PNC en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacifico, la aprehensión fue posible luego de que los agentes acudieran a brindar ayuda a una mujer que había tenido un accidente de tránsito, pero fue señalada de que junto a otro dos hombres habían intentado asaltar al conductor de un camión.

La ahora detenida se estrelló contra los separadores de carril en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacifico. (Foto: PNC)

La mujer fue identificada como Yoselin Zet, de 29 años. Mientras la auxiliaban, el conductor que fue víctima de asalto la identificó y la denunció ante los agentes, a quienes dijo que ella junto a dos hombres más lo habían despojado de sus pertenencias y cuando escapaban luego del robo por el exceso de velocidad perdió el control y se estrelló contra los separadores de concreto ubicados en el sector.

Al inspeccionar el interior del vehículo, localizaron una pistola en los asientos traseros, de la cual no supo indicar la procedencia y tampoco contaba con documentos que ampararan la tenencia de la misma.

La capturada no supo explicar la procedencia del arma de fuego ni contaba con los documentos legales. (Foto: PNC)

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, agregó, :por el seguimiento que los investigadores le han dado a varias denuncias sobre robos en esa ruta se puede determinar que la mujer quien usaba su vehículo como taxi no autorizado es parte de una clica de la mara 18 que participa en robos en ese secto.Se sabe que los dos hombres que la acompañaban resultaron heridos por lo que se ha dado la alerta en los hospitales para poder capturarlos", dijo el vocero.