La mujer que estaría implicada en desaparición y muerte de Emily Gómez

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La señalada era una "amiga" de la víctima.

EN CONTEXTO: Localizan sin vida a joven que fue reportada como desaparecida

El pasado 15 de febrero se reportó como desaparecida Emily Gómez Chávez, luego de no regresar a su casa tras juntarse con unas "amigas".

Según información la Policía Nacional Civil (PNC), Emily se vería con Yeimy Carolina Hernández Echeverría, de 20 años, quien esta vinculada al narcomenudeo.

Tras su desparición, circularon fotos de la amistad entre Emily y Yeimi. (Foto: RRSS)

La alerta de la desaparición de Emily se activó el día de su cumpleaños 19. Y desde entonces, Yeimi fue señalada como persona de interés al ser la última quien vio con vida a Emily.

(Foto: PNC)

El 27 de febrero fue arrestada y señalada por el delito de plagio o secuestro, así como por obstaculización a la acción penal.

Un trio amoroso

Las investigaciones arrojan que ambas jóvenes mantenían un conflicto amoroso por un hombre identificado como Jonathan Daniel Barillas Cordón, de 18 años, conocido como "El Bombi", quien era señalado por las autoridades de vender droga y fue asesinado en abril del 2025.

Al momento de la captura, Yeimi mostró una sonrisa tenebrosa, acción que llamó la atención de las autoridades y vecinos.

(Foto: PNC)

La búsqueda llegó a su fin

Luego de dos meses de su desaparición, el 17 de abril, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) confirmó que los restos humanos encontrados la noche del 8 de marzo, en una finca en Santa Rosa, pertenecían a Emily.

(Foto: RRSS)

Además, en este caso fueron detenidos otros cinco hombres, quienes presuntamente podrían estar vinculados como cómplices del crimen.

(Foto: RRSS)

Por su parte, familiares de Emily, quienes organizaron marchas para su localización, ahora exigen justicia por su muerte.